Garlasco, "era in casa da sola": Stasi e Stefania Cappa, il video inedito

Nel filmato diffuso dalla trasmissione, risalente a quattro giorni dopo l'omicidio, si vedono Stasi e Cappa che parlano di furti in casa mentre si trovano nella caserma dei carabinieri: lui parla di qualcuno che avrebbe rubato del formaggio nel frigo, mentre lei ribatte che "qualcuno che ha studiato la situazione, che ha visto che era in casa da sola e ha deciso di rapinare, punto". Alcune frasi, invece, risulterebbero indecifrabili. Sempre Chi l'ha visto, poi, ha parlato anche del cestino svuotato sul computer di Stasi, azzardando che tra i files del pc potesse esserci qualche segreto che non doveva essere divulgato.

Intanto, aumentano i dubbi sulla traccia palmare trovata sulla parete delle scale che portano in cantina, dove è stato trovato il corpo della vittima. Traccia attribuita dalla Procura di Pavia ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e nuovo indagato per l’omicidio. Secondo i pm, ci sarebbe compatibilità con il giovane. Tuttavia, non si tratta di un risultato definitivo, è solo frutto di una consulenza tecnica richiesta dai pm e non di una perizia, che avrebbe un valore probatorio diverso. Secondo quanto emerso durante la trasmissione, tale evidenza non sarebbe sufficiente, almeno per ora, a mettere in discussione la condanna di Stasi o a far aprire un nuovo procedimento giudiziario.