Garlasco, la famiglia Sempio sotto la lente: cosa emerge dai tabulati telefonici

Non solo la presunta presenza di Dna sulle unghie della vittima e l’impronta sulla parete della scala dove è stata trovata senza vita Chiara Poggi: nei confronti di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, ci sarebbe un ulteriore tentativo investigativo, ovvero l’analisi tecnica sulle celle telefoniche di tutta la sua famiglia. Il 37enne, amico del fratello della vittima, era già finito sotto la lente della Procura di Pavia negli anni scorsi, ma la sua posizione si era poi risolta con un'archiviazione. L'unico condannato per l'omicidio della 26enne, trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco ad agosto del 2007, è l'ex fidanzato Alberto Stasi.

Dall'analisi dei tabulati telefonici non è emersa nessuna indicazione utile del 13 agosto 2007, giorno del delitto, per quel che riguarda il cellulare del padre di Sempio. Diverso il caso della madre del 37enne, Daniela Ferrari, le cui parole sono state confrontate con i dati delle utenze. "Io verso le 8.15 sono uscita per andare a fare delle commissioni, sono andata in un paese vicino per far fare il telecomando del cancello, ho fatto la spesa in un supermercato di Gambolò e sono tornata a casa verso le 10. Mi sono mossa con l’unica macchina che avevamo all’epoca in famiglia", avrebbe detto la donna a verbale. Al suo ritorno l’auto sarebbe stata presa da Sempio per andare in libreria (chiusa) a Vigevano, ma a questo gli inquirenti sembrano non credere, così come a quel tagliando del parcheggio fornito dal 37enne come alibi.