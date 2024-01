Eserciti, la classifica dei più potenti al mondo: chi è primo e dov'è l'Italia

20 gennaio 2024 a

È quello degli Stati Uniti l'esercito più forte del mondo: questo quanto emerge dalla classifica degli eserciti di quest'anno stilata dalla piattaforma di dati sulla difesa Global Firepower. Stando a quanto riferito dal portale Serbian Monitor, dopo gli Stati Uniti c'è la Russia. Mentre al terzo posto ecco la Cina. A seguire, nell'ordine, compaiono le forze militari di India, Corea del Sud, Gran Bretagna, Giappone, Turchia, Pakistan e Italia. Il nostro Paese dunque è in decima posizione. Per quanto riguarda la regione balcanica, invece, è la Serbia ad avere le forze armate più potenti. Si trova al 56esimo posto nella classifica generale ed è seguita dagli eserciti di Croazia, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. La Croazia è al 66esimo posto, l'Albania al 90esimo, la Macedonia del Nord al 110°, la Bosnia-Erzegovina al 116° e il Montenegro al 129°.

I criteri in base ai quali viene stilata questa classifica sono vari: sono oltre 60 i fattori che rendono un esercito più forte di un altro. Tra questi, il numero di soldati, l'equipaggiamento militare, la stabilità finanziaria, la posizione geografica e le risorse disponibili. Da questo punto di vista molte cose sono cambiate nel tempo: dal 2014, cioè dall'inizio del cambiamento della situazione geopolitica mondiale, e fino alla fine del 2023, si sono distinte in particolare le forze armate serbe, che hanno acquistato armi ed equipaggiamenti militari per un valore di 2,87 miliardi di dollari. Notevoli anche gli acquisti di Romania e Ungheria, i Paesi che hanno aumentato maggiormente i loro bilanci militari, comprando il maggior numero di armi nella regione.