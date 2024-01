Roma, per il topo d'appartamento finisce malissimo

Chiara Pellegrini 23 gennaio 2024 a

a

a

Un ladro che scappa da un appartamento in cui stava per commettere un furto, e si rompe la testa in strada cercando di sfuggire al proprietario di casa che lo aveva colto in flagrante. Una scena di ordinaria follia accaduta a Roma invia del Leone, a due passi da piazza San Lorenzo in Lucina, il salotto buono della Capitale, dove i romani nel week end, complici le giornate soleggiate, sono soliti sedersi ai tavolini dei bar che circondano la piazza per bere un caffé o sorseggiare un aperitivo.

Tra cittadini e turisti, di domenica la zona non è decisamente un luogo dove commettere un furto e cavarsela senza che nessuno se ne accorga.

Autovelox distrutti da "l'eroe" Fleximan? Cosa rischiano adesso gli automobilisti

Non deve aver pensato ai rischi, oppure era certo di farla franca, l’aspirante “topo d’appartamento” certo non più giovane che ieri mattina è stato fermato dai carabinieri, per l’appunto dopo essere stato inseguito da un ragazzo che lo aveva scoperto mentre cercava di introdursi nel suo appartamento. Il giovane, ancora in pigiama e a torso nudo (come mostrano le foto), è corso in strada per inseguire il ladro.

Autovelox distrutti da "l'eroe" Fleximan? Cosa rischiano adesso gli automobilisti

Un tallonamento durato poco: il malfattore, per sfuggire alla furia del padrone di casa, è scivolato sui sampietrini e si è procurato una ferita sulla fronte. È stato poi lo stesso ragazzo, dopo aver immobilizzato il delinquente alla staccionata di un vicino dehor, a chiamare il 112. Una scena cui hanno assistito increduli diversi passanti. A intervenire sul posto sono stati i carabinieri del vicino Comando provinciale. Lo scassinatore, sottoposto a fermo, è stato condotto nell’ospedale di Santo Spirito in Sassia: nelle prossime ore verrà arrestato.