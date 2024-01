Pordenone, rubano le offerte in chiesa? Clamoroso: chi arrestano

25 gennaio 2024 a

a

a

Sono stati arrestati in flagranza di reato i ladri delle offerte delle chiese. I carabinieri della stazione di Polcenigo, a Pordenone, hanno ammanettato due persone, quelle che sarebbero gli autori di diversi furti perpetrati in diverse chiese della provincia avvenute negli ultimi mesi. L'indagine ha avuto inizio lo scorso novembre, quando il parroco di Budoia, don Davide Filippo Gambato, ha segnalato agli agenti una serie di anomalie.

Per lo più ammanchi verificatisi nel corso dell'anno nelle cassette delle offerte della Chiesa di Dardago. I militari hanno così identificato due persone: il 61enne F.G e il 71enne M.P., entrambi incensurati e provenienti da San Daniele del Friuli. I due, lo scorso 20 gennaio, sono stati visti entrare in ben otto chiese della zona. Fermati, sono stati trovati in possesso di monete e banconote. Gli arrestati sono stati poi rimessi in libertà su disposizione del pm di turno.

Blitz in chiesa, messa di Natale rovinata: Ultima Generazione, per l'attivista finisce male | Video

Quanto accaduto a Pordenone non è né il primo e non sarà l'ultimo caso. A Vedelago, in provincia di Treviso, a finire nei guai sono stati padre e figlio. Anche loro rubavano i soldi delle cassette delle chiese della zona. La coppia di malfattori, un 62enne di origine croata e il figlio 19enne, sono stati beccati con le mani nella marmellata: i due avevano appena rubato le monete contenute nelle cassette delle offerte, utilizzando un ingegnoso dispositivo costituito da un metro flessibile alla cui estremità era stato applicato un nastro biadesivo.