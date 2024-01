Fleximan, beccato un 50enne in Piemonte: il video del blitz contro l'autovelox

25 gennaio 2024 a

Veneto, Lombardia, ma ancor prima in Piemonte. L'identità di Fleximan - il "giustiziere" degli autovelox che negli ultimi mesi sta mettendo fuori uso gli impianti di rilevazione della velocità - è ancora ignota, ma oggi il suo precursore ha un nome e un cognome. I carabinieri di Santa Maria Maggiore (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) hanno infatti denunciato per danneggiamento aggravato un cinquantenne di Ossola accusato di avere sradicato, nella notte tra l'11 e il 12 novembre scorso, due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la strada statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno. I danni sono stati quantificati in circa 2.000 euro.

Clicca qui e guarda il video del Fleximan piemontese

Le indagini erano partite quando le due colonnine erano state trovate divelte e appoggiate a terra. L'analisi delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza cittadina ha consentito di identificare l'uomo, residente in paese e conosciuto dagli stessi Carabinieri, che è stato denunciato. Difficile però che si tratti della stessa persona che negli ultimi mesi ha abbattuto 13 autovelox in Veneto fra il Polesine e il Padovano, uno in Piemonte e uno in Lombardia. In ordine cronologico, l'ultima "azione" risale a ieri, 24 gennaio, lungo la strada provinciale 46 del Piovego, a Villa del Conte, in provincia di Padova.