Milano, il ladro beffato dal carro attrezzi: "La Mercedes è di un mio amico, non ho il numero"

Una storia davvero incredibile. Il ladro d'auto beffato col carro attrezzi. Siamo a Milano, in via Balduccio da Pisa. Un 28enne chiama il soccorso stradale con una strana scusa: "Ho dimenticato le chiavi dentro l'auto e non riesco ad aprirla". L'auto in questione era una Mercedes dal valore di almeno 50mila euro. Il carro attrezzi arriva e cominciano le prcedure per caricare l'auto. Ma una pattuglia nelle vicinanze si insospettisce e chiede spiegazioni al ragazzo. Qui crolla il castello di balle. Il 28enne afferma di non essere il proprietario dell'auto. Racconta di un amico che gli avrebbe chiesto di recuperare l'auto.

A questo punto gli agenti chiedono al giovane di rintracciare il presunto amico telefonicamente. La scoperta è sconcertante: non ha il numero in rubrica. E qui gli agenti iniziano a capire che i sospetti sul 28enne sono fondati. E così interrompono la manovra del carro attrezzi e fermano il ragazzo. Insomma il colpo con tanto di soccorso stradale è sfumato davanti a una semplice domanda: "Puoi rintracciare il proprietario dell'auto?". In pochi istanti gli agenti hanno smascherato il ladro che si stava per portare via, chissà dove, una Mercedes Amg Classe A. In pochi minuiti il 28enne si è ritrovato dal sogno di guidare l'auto di lusso alle manette. Un brusco risveglio per il ladro sprovveduto...