Sardegna, a Biancareddu scuola chiusa per lavori? Si vota dalla signora Maria

Scuola chiusa per lavori? Allora si vota a casa della signora Maria: succede a Biancareddu, borgata della Nurra appartenente al comune di Sassari, dove domenica 25 febbraio si voterà per le Regionali, così come nel resto della Sardegna. Il rischio di non riuscire a organizzare il seggio elettorale per via dei lavori di riqualificazione di un'ex scuola elementare lì presente è stato mitigato dalla disponibilità dell'associazione "Borgata di Biancareddu", che da tempo si occupa della promozione del territorio. E proprio uno dei membri, un'associata, è riuscita a salvare il giorno delle elezioni.

La donna che ha messo a disposizione un appartamento di sua proprietà, vicino a quello in cui abita, per permettere le operazioni di voto, come riportato da La Nuova Sardegna, si chiama Maria Ghisu ed è una pensionata. I locali gentilmente offerti dalla signora sono stati giudicati idonei dal comune di Sassari, che quindi ha dato il via libera con una determina dirigenziale.

"L'ho fatto volentieri per la nostra comunità, spesso isolata – ha spiegato Maria Ghisu –. Quando la nostra associazione mi ha prospettato questo eventuale disagio non ci ho pensato due volte, garantendo la disponibilità di alcuni locali di mia proprietà. Sono contentissima quindi del buon esito della vicenda". Soddisfatta anche Stefania Manunta, a capo dell'associazione Borgata di Biancareddu: "Pericolo scongiurato, le operazioni di voto si svolgeranno regolarmente grazie al buon cuore di Maria. Siamo ancor più felici poiché alla fine delle opere dell'ex scuola potremo disporre di una struttura maggiormente funzionale. Sia per gli scopi dell'associazione che per una migliore gestione degli spazi da parte dei residenti".