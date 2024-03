Meteo, Mario Giuliacci: "Senza fine". Maltempo estremo, cosa ci aspetta

10 marzo 2024 a

Sono pessime le previsioni del tempo del colonnello Mario Giuliacci. Il meteorologo, in mezzo alla neve, annuncia il meteo per i prossimi dieci giorni in un video pubblicato sul suo canale Youtube e in sostanza spiega che neve e pioggia sono senza fine: "La neve mi sta superando in altezza! Dopo questa perturbazione appena giunta oggi, domenica 10 marzo, ne giungerà un’altra più intensa, che porterà piogge su tutto il centro nord, su Campani e Sardegna, nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino, almeno 30 centimetri su gran parte dell’arco alpino. Piogge abbondanti sull’alto Piemonte, laghi lombardi, Levante ligure, Toscana, Umbria e Lazio", spiega.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per i prossimi giorni. "Lunedì 11 marzo questa perturbazione giunta domenica insisterà al centro sud", sottolinea Mario Giuliacci. Che aggiunge: "Martedì 12 marzo ancora piogge al centro sud. Mercoledì 13 marzo migliora. Giovedì e venerdì 14 e 15 marzo arriva un’altra perturbazione che interesserà soprattutto il centro sud".

Non solo, ci sarà anche "qualche spruzzata di neve sull’Appennino centromeridionale. Poi ancora un’altra perturbazione tra il 17 e il 18 marzo, porterà pioggia ancora, soprattutto al centro sud"., avverte l'esperto. "Il tempo resterà perturbato, l’inverno è arrivato col ritardo, ma sembra veramente che siamo calati in una stagione come fosse gennaio o febbraio", conclude Giuliacci.