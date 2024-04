Nozze da incubo: gli invitati ubriachi urinano in piscina e lo sposo spacca tutto

23 aprile 2024 a

Ricordare il giorno delle nozze non dovrebbe essere difficile per nessuno, ma lo sposo di Villa Calmia a Galliate Lombardo non dovrà rendere conto alla moglie, ma a un giudice del tribunale di Varese. L'uomo infatti dovrà presentarsi in aula il 25 gennaio 2025 per essere giudicato con l'accusa di aver trasformato le sue nozze in un incubo. Era ubriaco fradicio quando tre anni fa, infatti, si rese protagonista di atti di vandalismo nella villa sul Lago di Varese affittata per la festa di matrimonio con tanto di minacce di morte alla proprietaria ritenuta responsabile di aver sospeso la distribuzione del vino. Era il 2021. Rivela il Corriere che lunedì scorso è stata ascoltata la signora, che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato varesino Fabio Ambrosetti, e altri tre testi del pubblico ministero.

Durante l'udienza, la padrona di casa ha raccontato il delirio di quel matrimonio, con ospiti che bevevano vino a canna e urinavano nella piscina. Lo sposo, un energumeno, convinto che fosse stata la proprietaria ad impartire l’ordine di non servire più drink, è andato su tutte le furie, e avrebbe prima mimato il gesto del taglio della gola rivolto alla signora, per poi spaccare parte degli interni e cercare di arrivare alle stanze superiori. "La mia assistita chiederà i danni per gli oggetti distrutti, ma anche i danni morali", ha spiegato l’avvocato Ambrosetti al Corriere della Sera: "Da quel giorno la sua residenza non è stata più affittata per eventi". La prossima udienza si terrà il 20 gennaio 2025.