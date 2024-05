Roma, chiede un'informazione e viene steso con un pugno: grave in ospedale

11 maggio 2024 a

Roma come Milano. Ormai girare nelle città italiane è diventata un'attività considerata ad alto rischio. Dopo l'agente accoltello e l'immigrato che ha tentato di colpire con una lastra di marmo un altro poliziotto nel capoluogo lombardo, a Roma è andata in scena un'altra brutale aggressione. Dalle immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza in via Gioberti, a due passi dalla stazione Termini, si vede un uomo che dopo aver scambiato poche parole con un altro, riceve un pugno violentissimo sul volto.

Forse un passante che stava chiedendo indicazioni, la vittima è capitolata a terra senza più muoversi fino all'arrivo dei soccorsi. Un colpo tanto improvviso quanto potente, perfettamente al centro della faccia, che non è riuscito a schivare. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Celio e i colleghi del Viminale: le forze dell'ordine sono ora sulle tracce dell’aggressore, che dopo il pugno si è dato alla fuga.

Il 41 enne che ha ricevuto il colpo sul viso, la cui identità non è stata resa nota dalla polizia, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I con fratture delle ossa craniche superiori, ma non sarebbe in pericolo di vita. Resta momentaneamente in prognosi riservata in attesa di comunicazioni ulteriori dall'equipe medica. Nei prossimi giorni. nel caso in cui le sue condizioni migliorino, potrebbe essere sentito dagli investigatori per ricostruire la vicenda