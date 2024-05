Poliziotto accoltellato a Milano: l'urlo da brividi degli agenti, il video

11 maggio 2024 a

"’Forza Christian!’". L’urlo di vicinanza degli allievi agenti per il vice ispettore Christian Di Martino, che in queste ore sta lottando per la vita in ospedale dopo l’aggressione subita alla Stazione Lambrate di Milano. Siamo tutti con Christian". È quanto scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Linkedin rilanciando un video che mostra un gruppo di allievi agenti manifestare in coro la loro solidarietà per Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato nei giorni scorsi a Milano.

Il video si chiude con un applauso del gruppo all’indirizzo dell’agente ferito mentre tentava di bloccare un 37enne marocchino che stava lanciando sassi contro i treni e i passanti. Intanto le condizioni del vice ispettore sono stabili e la prognosi resta riservata. Dai medici dell’ospedale Niguarda, tuttavia, filtra un cauto ottimismo perché il poliziotto, accoltellato ad un rene e all’intestino nella notte tra mercoledì e giovedì alla stazione Lambrate, risponderebbe bene ai primi stimoli esterni. Ieri il poliziotto, tra i tanti messaggi di solidarietà, ha ricevuto anche quello del cognato Federico Dimarco. Il calciatore dell’Inter, sposato con la sorella della fidanzata del vice ispettore, alla fine della partita con il Frosinone, vinta per 5 a 0, ha mostrato una maglietta con la scritta "Forza Chri".