Chico Forti, lo zio ringrazia Giorgia Meloni: "Ci è stata vicina. Altro che Di Maio..."

Chico Forti, dopo oltre 20 anni trascorsi in un carcere della Florida, è rientrato in Italia. Frutto di un intenso lavoro diplomatico, il trasferimento dagli Stati Uniti all'Italia è avvenuto sabato mattina. Ad attenderlo all’aeroporto militare di Pratica di Mare c'era anche il premier Giorgia Meloni. Proprio al Presidente del Consiglio sono andati i primi ringraziamenti della famiglia Forti.

"È per noi una grande soddisfazione dopo una battaglia durata come una guerra punica. A noi basta che oggi sia in Italia, ora il percorso è in discesa. È certamente una grande gioia e per me resta solo il rammarico di non essere riuscito a farlo rientrare prima". Queste le prime parole di Gianni Forti, lo zio di Chico, dopo l'atterraggio a Pratica di Mare. Il primo grazie lo ha voluto rivolgere alle tante persone che hanno sostenuto la causa del nipote: "Abbiamo la chance di dare una nuova vita a Chico".

Lo zio ha ripercorso questa dura battaglia per riportarlo nel nostro Paese sulle colonne del Tempo: "Dall’anno in cui la sentenza è passata in giudicato, chiediamo ai tanti governi italiani che si sono succeduti di intervenire per rimediare a una situazione assurda… Il governo Meloni ha trattato, ha lavorato, ha aspettato di avere i documenti in mano e poi ha fatto l’annuncio. Non si è accontentata della parola".

Gianni Forti, ha spiegato come la leader di Fratelli d'Italia si fosse interessata al caso già da anni: "Il governo Meloni ha fatto un grandissimo lavoro, siamo in contatto con Giorgia ormai da 4 o 5 anni. Quando non era neppure pensabile che lei potesse diventare presidente del Consiglio. Lei è sempre stata vicina alla famiglia. E ci ha promesso che si sarebbe interessata alla vicenda. Quando è andata a Palazzo Chigi ha mantenuto la promessa". Poi la stoccata all'ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che annunciò in pompa magna il rientro di Chico Forti senza però mai dar seguito alle sue promesse: "Di Maio? Da un ragazzino inesperto cosa ci si poteva aspettare, ha fatto annunci ma alla fine…"