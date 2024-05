Terremoto, Italia spaccata in due: sciame sismico, trema tutto il Sud

25 maggio 2024 a

a

a

Una nuova scossa bradisismica è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei. Come ha rilevato l'Istituto nazionale di Geologia e vulcanologia, questa mattina 25 maggio alle ore 3.03 c'è stato un evento sismico di magnitudo 2.7, a una profondità di due chilometri. Ieri si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli per delineare gli interventi per l'area flegrea dopo le continue scosse degli ultimi giorni che stanno terrorizzando gli abitanti della zona.

Ma è tutto il sud Italia a tremare, dalla Campania, alla Puglia, alla Calabria. Ieri sera 24 maggio, alle ore 19,35 si è verificato un terremoto di magnitudo 4 in provincia di Crotone, in Calabria. Secondo quanto si apprende, non si sono registrati danni. La scossa, con epicentro a Cirò, è stata localizzata a una profondità di 23 chilometri dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma.

"Ma quali colpe dei cittadini!": Schlein attacca? Musumeci la stronca subito, lite sul terremoto

Sempre ieri mattina 24 maggio una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 5,29 nel Mar Ionio settentrionale, a sudest della costa meridionale della Puglia. Il sisma ha avuto ipocentro a dieci chilometri di profondità. Mentre questa mattina, sempre secondo quanto rileva l'Ingv c'è stata una scossa di magnitudo 2.0 a Lesina, in provincia di Foggia, a una profondità di 10 chilometri.