Papa Francesco, la clamorosa reazione dei vescovi alla "troppa frociaggine" nei seminari

27 maggio 2024 a

a

a

"C'è già troppa frociaggine" nei seminari. Queste le parole pronunciate da Papa Francesco durante l'incontro a porte chiuse per l'assemblea generale dei vescovi italiani. La frase trapelata dopo l'ora e mezza di discussione fra Bergoglio e i presuli ha già generato profondo scandalo. Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, alcuni vescovi avrebbero confermato l'espressione usata dal Papa e avrebbero raccontato la reazione dei presenti. Più che imbarazzo, si è assistito a qualche risata incredula. Le fonti del quotidiano hanno ricordato che l'italiano non è la lingua madre del Pontefice e non è la prima volta che quest'ultimo usa a sproposito qualche termine. Pareva quindi evidente a chi era nella stanza che Papa Francesco non fosse consapevole di quanto risultasse offensiva quella parola nella nostra lingua.

Il tutto è accaduto durante la discussione sull'opportunità o meno di ammettere in seminario uomini omosessuali. La questione era stata affrontata ad Assisi lo scorso novembre quando i vescovi del nostro Paese avevano stilato un nuovo regolamento per l'ammissione dei seminaristi. Tale modifica è ancora al vaglio del dicastero vaticano per il Clero, ma i presuli hanno voluto affrontare direttamente la questione con Bergoglio.

La posizione del Papa è rimasta molto netta, schierandosi per il no all'apertura ai gay. A oggi infatti la linea ufficiale è quella prodotta dal dicastero del Clero nel 2005 e confermata nel 2016, proprio sotto il papato di Francesco: "La Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay".