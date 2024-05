A4, donna precipita dal cavalcavia e muore: il compagno accusato di omicidio

30 maggio 2024 a

Una storia terribile. La donna ritrovata senza vita all'alba del 29 maggio ai piedi di un cavalcavia della A4 non si era buttata volontariamente. Non si tratta di un suicidio, ma l'ipotesi più probabile, secondo gli investigatori è quella dell'omicidio. A quanto pare la 34enne è stata buttata dal ponte dal compagno. Il corpo della donna è stato trovato straziato perché travolto dai veicoli in transito. La svolta, in quello che sembrava un gesto estremo, è arrivata nella notte, al termine delle indagini degli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova.

L'uomo, 39 anni, che ha fatto alcune ammissioni al pm, è stato fermato per omicidio volontario. A quanto pare la coppia era in crisi da tempo. L'omicidio sarebbe maturato alla fine di una lite che i due avrebbero avuto proprio mentre transitavano su quel tratto di autostrada. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il compagno l'avrebbe fatta precipitare proprio dal cavalcavia. Dopo l'interrogatorio è stata disposto il carcere e ora l'accusa è di omicidio volontario. Gli inquirenti ora dovranno ricostruire passo passo gli ultimi istanti di vita della donna e quel volo nel vuoto. I due abitavano vicino al tratto dove si sarebbe consumato questo terribile omicidio.