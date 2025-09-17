Jannik Sinner, uno choc: "Dati cerebrali rubati dalla Cina per addestrare l'esercito"

Dagli States arrivano ricostruzioni inquietanti e clamorose. La Cina infatti avrebbe intercettato i dati cerebrali di alcuni dei più grandi campioni dello sport mondiale, tra cui il nostro Jannik Sinner. La notizia, che come detto arriva dagli Stati Uniti, ha dell’incredibile e mette insieme tennis, politica internazionale e nuove frontiere tecnologiche. Oltre al numero 2 del ranking Atp, sarebbero coinvolti anche Iga Swiatek, Charles Leclerc e Mikaela Shiffrin.

A sollevare il caso è stato Pablo Torre, giornalista investigativo con un passato alla Espn, che nel suo vlog Pablo Torre Finds Out, come riporta La Stampa, ha sollevato un’ipotesi destinata a far discutere: gli atleti in questione, infatti, utilizzerebbero da tempo un dispositivo sviluppato dalla BrainCo, una start-up nata in Cina ma con sede ad Harvard. La tecnologia, chiamata FocusCalm, si presenta come una fascia elettronica in grado di rilevare e restituire informazioni sull’attività cerebrale per favorire concentrazione e rilassamento.

Secondo quanto riportato dai media a stelle e strisce, proprio questi dati sarebbero stati trafugati e sfruttati da Pechino, con l’obiettivo di formare studenti dalle capacità straordinarie e, in prospettiva, addestrare soldati – e persino robot – dell’esercito cinese. Roba da film. Eppure, la realtà, al giorno d'oggi, potrebbe sorprendere. E rivelarsi terrorizzante.

Nel dibattito è intervenuto anche Riccardo Ceccarelli, fondatore di Formula Medicine e collaboratore dello stesso Sinner, che ha confermato l’utilizzo di FocusCalm da parte del tennista altoatesino. Pur non sbilanciandosi sulle accuse, Ceccarelli non ha escluso che tali informazioni possano essere state effettivamente intercettate.

A rendere le indiscrezioni ancor più circostanziate e inquietanti ci si mette calendario: il prossimo torneo di Sinner sarà proprio l’Atp 500 di Pechino, in programma all’inizio di ottobre. Per il ragazzo di San Candido, che in questa storia sarebbe vittima inconsapevole, potrebbe dunque aprirsi un nuovo caso extra-tennistico dalle pesanti conseguenze.