A21, ultraleggero precipita sull'autostrada: due morti, traffico in tilt

Caos sull'A21. Un aereo ultraleggero è precipitato sul raccordo Cordamolle-Ospitale, nel tratto tra Flero e Azzano Mella, nel Bresciano. L'incidente è avvenuto alle 12,19 e per i passeggeri del velivolo non c'è stato nulla da fare. Subito dopo l'impatto con il terreno, il velivolo ha preso fuoco, provocando il decesso di entrambe le persone a bordo. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto nel tratto dell'impatto, ma subito dopo due vetture hanno attraversato le fiamme provocate dall'ultraleggero. I due conducenti, un 56enne e un 49enne, sono rimasti illesi. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118 con l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco. Chiusa la strada in direzione Milano.

Stando alle prime informazioni il personale medico ha "constatato il decesso di entrambe le 2 persone a bordo del velivolo, le cui generalità al momento non sono note". Sono inoltre stati soccorsi "2 automobilisti in transito sul luogo dell'impatto che con i rispettivi veicoli hanno attraversato le fiamme provocate dall'ultraleggero". Coinvolti un uomo di 56anni "apparentemente illeso" e trasportato in codice Verde alla Poliambulanza di Brescia, e un uomo di 49 anni che invece non è stato ospedalizzato.