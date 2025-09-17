Affari Tuoi, De Martino sbotta: "Lei è un cretino". Colpa della "Ruota della Fortuna"...

Pacchi, Dottore e... Stefano De Martino. Siamo nello studio di Affari Tuoi, il game-show campione in termini di share in onda ogni sera su Rai 1. La puntata è quella di mercoledì 17 settembre. Ultimo capitolo della sfida con La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5, un duello serratissimo e chiacchieratissimo e destinato a durare a lungo.

E ad Affari Tuoi è accaduto qualcosa di... incredibile. Ma procediamo con ordine. In gara ecco Leonardo, da Spoleto e in rappresentanza dell'Umbria, soprannominato “Umberto” a causa di un curioso errore in una chat tra pacchisti. Accanto a lui il padre Luigi, ex assistente capo della polizia penitenziaria oggi in pensione. Leonardo, che lavora in una residenza per anziani, ha portato con sé un’energia positiva che ha conquistato fin da subito il pubblico.

Il concorrente ha optato per iniziare la partita con il pacco numero 13, che conteneva il tradizionale “sarchiatore” usato per togliere le erbacce, oggetto scelto come simbolo della sua terra. A quel punto, De Martino ha dato il via alla gara con la consueta formula: “Ora Leonardo sono Affari tuoi”.

Ma proprio in quell’istante la regia ha deciso di tirargli il più impensabile degli scherzi: al posto della consueta musica, ecco risuonare in studio il jingle de La Ruota della Fortuna, ossia "Gira la ruota". Attimi di sconcerto e stupore.