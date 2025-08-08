Torino-Bardonecchia, 77enne contromano: tragedia sfiorata, come lo hanno fermato

Nuovo caso di auto contromano in autostrada: è successo sulla Torino-Bardonecchia nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto. Stando a quanto ricostruito, un pensionato torinese di 77 anni alla guida di una Fiat Punto ha imboccato l'A32 in direzione Bardonecchia nel senso giusto, salvo poi rendersi conto - dopo essere arrivato alla barriera di Avigliana - di aver superato l’uscita che avrebbe dovuto prendere. Così, dimenticando di essere in autostrada, ha invertito la corsa e si è diretto all’uscita di Avigliana, percorrendo 200 metri in contromano.
Il suo gesto, estremamente pericoloso per gli automobilisti che procedevano verso Bardonecchia, per fortuna non ha provocato incidenti. La Fiat del 77enne, infatti, è stata subito notata dalle altre auto, che in quell’area rallentano proprio perché si avvicina il casello. I veicoli, dunque, hanno subito lanciato l’allarme cercando di avvertire l’uomo e provando a fermarlo.
A evitare il peggio sarebbe stato un automobilista francese che, vedendo la Fiat Punto muoversi nella direzione opposta, ha bloccato il 77enne posizionando la sua vettura trasversalmente, così da impedirgli di andare avanti. A quel punto l’auto del pensionato è stata fatta spostare nella corsia di emergenza grazie anche a un furgone in transito delle forze dell’ordine che gestiscono l’ordine pubblico che hanno trattenuto l’automobilista. Sul posto, poi, sono intervenuti gli operatori della Sitaf, la polizia stradale e un’ambulanza del 118, chiamata per un malore accusato dal conducente, per cui però non è stato necessario un ricovero.
Alla fine, gli agenti della Polstrada della sottosezione autostradale di Susa hanno ritirato la patente al pensionato per le due manovre illegittime: l'inversione e l'aver percorso un tratto di autostrada in contromano. Dunque, gli hanno anche sequestrato il veicolo.