Torino-Bardonecchia, 77enne contromano: tragedia sfiorata, come lo hanno fermato

Nuovo caso di auto contromano in autostrada: è successo sulla Torino-Bardonecchia nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto. Stando a quanto ricostruito, un pensionato torinese di 77 anni alla guida di una Fiat Punto ha imboccato l'A32 in direzione Bardonecchia nel senso giusto, salvo poi rendersi conto - dopo essere arrivato alla barriera di Avigliana - di aver superato l’uscita che avrebbe dovuto prendere. Così, dimenticando di essere in autostrada, ha invertito la corsa e si è diretto all’uscita di Avigliana, percorrendo 200 metri in contromano.

Il suo gesto, estremamente pericoloso per gli automobilisti che procedevano verso Bardonecchia, per fortuna non ha provocato incidenti. La Fiat del 77enne, infatti, è stata subito notata dalle altre auto, che in quell’area rallentano proprio perché si avvicina il casello. I veicoli, dunque, hanno subito lanciato l’allarme cercando di avvertire l’uomo e provando a fermarlo.