A1, non si ferma all'alt e sperona una pattuglia: chi c'era alla guida

Un inseguimento da film quello avvenuto sull'A1, tra il tratto fiorentino e quello aretino. I fatti risalgono alle 19 di mercoledì 27 agosto, quando un furgone Renault, guidato da un 18enne romano senza patente, è stato notato per il suo andare a zig zag e a velocità elevata in direzione sud, tra i caselli di Firenze Sud e Incisa. A quel punto sarebbe partita una segnalazione, come riporta Arezzo Notizie, e gli agenti della polstrada sono subito intervenuti mettendosi sulle tracce del furgone e riuscendo a individuarlo in breve tempo.

Quando gli agenti hanno intimato l’alt al veicolo non lontano dall’area di servizio di Badia al Pino Sud, nell’Aretino, il conducente non solo non si è fermato ma ha anche fatto una manovra azzardata, speronando una delle pattuglie e proseguendo la fuga in direzione Roma. Si è reso necessario, quindi, chiamare i rinforzi per l’inseguimento, che poi si è concluso a Lucignano. Questo il bilancio: tre le vetture della polizia di Stato colpite dal furgone e due gli agenti rimasti feriti, entrambi con una prognosi di 12 giorni per trauma spinale a seguito dei tamponamenti.