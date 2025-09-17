Reazione a Catena, "ho tolto l'audio": Antonella fatta a pezzi

Siamo sempre qui, nello studio di Reazione a Catena, il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz tornato in fascia pre-serale su Rai 1, condotto da Pino Insegno e sempre ai vertici in termini di share.
La puntata in questione è quella di mercoledì 17 settembre 2025, dove c'è stato un nuovo avvicendamento al vertice. A imporsi infatti sono state Le Luminarie, tre amiche, Paola, Antonella ed Ester. Le prime due hanno origini calabresi, mentre Ester è pisana. Tutte e tre laureate in ingegneria biomedica e oggi a Pisa per lavoro. Le nuove arrivate hanno superato i campioni della vigilia, Le Matricole, imponendosi per 8 a 4 nell’Intesa Vincente.
La corsa delle Luminarie è stata brillante, insomma una puntata senza storia: hanno raggiunto l’Ultima Catena con un montepremi potenziale pari a 152mila euro, che taglio dopo taglio è calato fino a 9.500. Di fronte all’ultima parola, “Lucido”, hanno deciso di acquistare il terzo elemento che si è rivelato essere “Disponibile”, portando il bottino così, definitivamente, a 4.750 euro.
Dunque il confronto e la scelta finale, che è stata la parola “Presente”, una risposta che si è rivelata esatta e che ha permesso alle tre ingegnere di festeggiare la vittoria al loro esordio: si portano a casa 4.750 euro. Grandi sorrisi in studio e i complimenti di Insegno alle nuove campionesse.
Ma come sempre, sui social, ecco che montava la polemica. Su X in particolare, ovviamente, dove nel mirino di diversi utenti ci è finita, suo malgrado, Antonella, una delle tre neo-campionesse. Già, la sua parlantina ha infatti attirato una pioggia di critiche. "Che fastidiosa Antonella! Parlava solo lei e a macchinetta. Ho tolto l'audio", tuonava Jolejole. "Questa parla come e quanto Teresa Mannino", le faceva eco un secondo utente. Caustica la conclusione di Laura: "Ma chi sono queste qua". Cala il sipario su Reazione a Catena, in attesa della prossima puntata e della prossima polemica.