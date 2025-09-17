Reazione a Catena, "ho tolto l'audio": Antonella fatta a pezzi

Siamo sempre qui, nello studio di Reazione a Catena, il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz tornato in fascia pre-serale su Rai 1, condotto da Pino Insegno e sempre ai vertici in termini di share.

La puntata in questione è quella di mercoledì 17 settembre 2025, dove c'è stato un nuovo avvicendamento al vertice. A imporsi infatti sono state Le Luminarie, tre amiche, Paola, Antonella ed Ester. Le prime due hanno origini calabresi, mentre Ester è pisana. Tutte e tre laureate in ingegneria biomedica e oggi a Pisa per lavoro. Le nuove arrivate hanno superato i campioni della vigilia, Le Matricole, imponendosi per 8 a 4 nell’Intesa Vincente.

La corsa delle Luminarie è stata brillante, insomma una puntata senza storia: hanno raggiunto l’Ultima Catena con un montepremi potenziale pari a 152mila euro, che taglio dopo taglio è calato fino a 9.500. Di fronte all’ultima parola, “Lucido”, hanno deciso di acquistare il terzo elemento che si è rivelato essere “Disponibile”, portando il bottino così, definitivamente, a 4.750 euro.