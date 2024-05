Pavone Canavese, uccise il ladro? Condannato il tabaccaio: "Mi sono solo difeso"

30 maggio 2024 a

Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio che sparò ai ladri che stavano assaltando il suo negozio, è stato condannato a 5 anni di carcere. Durante il tentativo di rapina nel piccolo locale di Pavone Canavese (Torino), il 7 giugno 2019, i colpi esplosi dal titolare causarono la morte di uno dei malviventi, il 24enne moldavo Ion Stavila.

La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione in seguito al processo per omicidio volontario. Il 71enne, per il quale è stato disposto il rito abbreviato, era stato inizialmente accusato di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Poi la decisione di procedere con l'omicidio volontario, accusa molto più pesante.

Grande rammarico per l'imputato che sperava in un verdetto diverso: "Sono abbastanza deluso dalla sentenza perché mi aspettavo l'assoluzione. Non ho fatto altro che difendermi, ma da persona normale, padre e nonno, ho trascorso questi anni soffrendo per quello che è successo". Anche dai legali del tabaccaio un po' di delusione: "Attendiamo le motivazioni per presentare l'appello. Nell'istruttoria ci sono due ipotesi alternative che raccontano quello che è successo e bisogna vedere quale delle due il giudice ha ritenuto valida. In ogni caso, in entrambe le versioni, ci sta la legittima difesa".