Bimba gioca col tappo della bottiglia: muore a 18 mesi, il dramma dell'elicottero

Una vera e propria tragedia. Una bimba di solo 18 mesi è morta per aver ingerito un tappo di plastica.La vicenda si è consumata a Lido di Venezia. Una spensierata serata in famiglia si trasformata in dramma. Tutto accade a ora di cena.I genitori si accorgono subito che nella bimba qualcosa non va. Provano le manovre per liberare le vie respiratorie ma senza risultati. Il papà allora la carica in macchina e corre verso il pronto soccorso.



L'ospedale di Lido per è lontano da casa e allora si procede con l'elisoccorso per l'ospedale di Padova. La piccolina però perde conoscenza. Cominciano subito le manovre di rianimazione. L'elicottero intato è atterrato ma va in avaria. I medici intanto estraggono il tappo dalla trachea della piccolina. Atterra un altro elicottero pronto per il decollo. Nella notte inutili i tentativi di salvarla: il cuoricino della piccolina si ferma. Viene dichiarata morta. Una storia assurda.