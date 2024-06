Meteo, arriva l'anticiclone Scipione: picchi di 34-36 gradi, ecco dove

03 giugno 2024 a

L'anticiclone africano soprannominato Scipione raggiungerà l'Italia a partire da mercoledì 5 giugno, facendoci dimenticare del tutto l'instabilità che ha caratterizzato il mese di maggio. Invece fino a domani, martedì 4, continuerà a esserci qualche perturbazione, come spiegato da Antonio Sanò de iLMeteo.it. Saranno due nello specifico: la prima, che ha iniziato a interessare il Paese domenica 2, sfilerà verso est, portando piogge sulle regioni adriatiche centrali, sul Triveneto e poi su Alpi, Prealpi e Toscana interna.

La seconda perturbazione invece colpirà principalmente il Nord, con temporali a carattere irregolare, grandinate improvvise e colpi di vento. Sul resto d’Italia, invece, avanzerà l’anticiclone subtropicale. La situazione cambierà radicalmente da mercoledì per via dell'arrivo di Scipione, che provocherà un graduale surriscaldamento del clima in tutte le regioni. Il tempo, dunque, diventerà stabile e soleggiato, con temperature in aumento giorno dopo giorno. Da giovedì 6 e venerdì 7 giugno si raggiungeranno, anche al Nord, picchi di 30 gradi. Al Sud si toccheranno addirittura i 34-36 gradi.

Dopo un periodo di forte instabilità, insomma, ecco che ne inizia uno meno temporalesco e decisamente più caldo, che però potrebbe non durare. Infatti già dal weekend delle elezioni, quello dell'8-9 giugno, il tempo potrebbe tornare a peggiorare, in particolare al Nord.