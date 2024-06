Roma, colpo da film in via dei Condotti: banda del buco svaligia Bulgari, bottino da mezzo milione

09 giugno 2024 a

Un colpo da film. Qualcosa di semplicemente pazzesco in pieno centro storico a Roma, in via dei Condotti, dove è stata svaligiata la gioielleria Bulgari. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, infatti, un gruppo di rapinatori è riuscito ad entrare nei locali della gioielleria da un buco che avevano ricavato forando la parete di un locale sottostante.

Il furto è stato scoperto dal personale di vigilanza dopo che era scattato il sistema d'allarme. L'ammontare del bottino, costituito da gioielli di enorme valore, secondo una primissima stima si agirebbe intorno ai 500mila euro, mezzo milione di euro. Sul posto è intervenuta la polizia.

Gli investigatori stanno esaminando le videocamere della zona per identificare i ladri. Già in passato la stessa gioielleria subì un tentativo di furto dove i ladri utilizzarono un carro attrezzi per sfondare la vetrina in pieno giorno. Nei mesi scorsi una manager dell'azienda Bulgari è stata rapinata del proprio orologio Rolex nel quartiere dei Parioli. Ora, questo colpo semplicemente pazzesco: la banda del buco.