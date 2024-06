Roma, scontro con un cinghiale: morto un parente di Maria Grazia Cucinotta

10 giugno 2024 a

L'impatto è stato fatale. Così, un uomo di 58 anni è morto ieri sera intorno alle 21 dopo essersi scontrato, mentre si trovava a bordo della sua moto, una Honda SH 300, con un cinghiale su via di Santa Cornelia, in zona Cassia, a Roma.

Sul posto sono intervenute pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.

L’uomo, a causa dell'impatto con il cinghiale, è caduto a terra e il casco gli è volato via. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea, il centauro, nelle ore successive, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Nell’impatto è morto anche l’animale selvatico. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto riporta il sito di Repubblica la vittima dell'incidente è Stefano Violati, figlio di Fabrizio Violati, ex re delle acque minerali, da Sangemini a Ferrarelle, e cugino del marito di Maria Grazia Cucinotta, Giulio Violati. La vittima aveva una società con la quale si occupava delle auto d'epoca di famiglia (suo padre fu un appassionato collezionista di Ferrari). Lascia la moglie e il figlio Matteo.

"Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te", ha scritto la madre sui social: "Eri un grande dal cuore buono. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi", è il suo messaggio struggente.