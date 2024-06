Caivano, il suocero del boss vuole accoltellare don Patriciello: arrestato, il messaggio di Meloni

11 giugno 2024 a

Momenti di paura per don Patriciello che per poco non è stato accoltellato a Caivano domenica scorsa. "Voglio esprimere a don Patriciello tutta la mia solidarietà e vicinanza per l’ennesimo atto di intimidazione subito a Caivano dove un uomo, suocero del boss Ciccarelli, armato di coltello, è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre cercava di avvicinarsi a lui durante il consueto saluto ai fedeli", ha fatto sapere la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo. "Il lavoro, insieme con l’evangelizzazione, che don Maurizio sta portando avanti - continua Colosimo - è fondamentale per strappare quelle terre alla criminalità organizzata e noi saremo sempre al suo fianco in questa battaglia per la giustizia e la libertà".

E anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto esprimere la propria solidarietà al prete aggredito: "A Don Patriciello la mia totale solidarietà e vicinanza per l’ennesimo atto di intimidazione, fortunatamente sventato dalle forze dell’ordine. Il suo lavoro per portare legalità e speranza a un territorio martoriato dalla criminalità avrà sempre il sostegno del Governo e mio personale. Siamo tutti con te!". E Vittorio De Luca, 74 anni, suocero del boss Cicatelli, è in stato di fermo di polizia nell’ambito delle indagini che sono scattate dopo il tentativo di aggressione. Un coltello è stato trovato e sequestrato all’interno della chiesa dei Santa Apostoli di cui il prete anticlan è parroco.

"Quanto accaduto a Caivano, dove il suocero di un boss armato di coltello ha tentato di avvicinare Don Maurizio Patriciello, è gravissimo e dimostra quanto sia fondamentale continuare a stringerci intorno al parroco, esempio di lotta contro la criminalità organizzata. A nome della Federazione provinciale di Fdi a Napoli ringrazio le forze dell’ordine per la prontezza del loro intervengo a rivolgo a Don Maurizio Patriciello la più sincera e affettuosa solidarietà", ha fatto sapere con una nota Michele Schiano Di Visconti, deputato e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Napoli.