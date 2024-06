Pippo, il pavone scomparso e l'urlo disperato della proprietaria: "È stato rapito"

11 giugno 2024 a

"Pippo": un urlo disperato quella della signora Giuliana Moggia, la proprietaria di un pavone scomparso da ormai due settimane a Pignone, nello Spezzino. A dedicargli un servizio, già diventato virale, il Tgr Liguria. Secondo la donna, che appare sconfortata in tv, il suo Pippo potrebbe essere rapito. L'esemplare, 5 anni, era stato adottato dalla signora Giuliana e da tempo viveva nella frazione di Gaggiola, a ridosso del versante di Monterosso. Tutto il capoluogo è stato coinvolto nelle ricerche. Purtroppo, però, le segnalazioni di avvistamento arrivate finora si sono rivelate tutte infondate.

"Mi stanno aiutando tantissime persone - ha detto la proprietaria del pavone al Tg - la voce sta girando anche su Facebook, su Whatsapp. Mi stanno aiutando tantissimo". Intanto, ai carabinieri forestali è stata presentata denuncia contro ignoti per furto di animale. Su cosa possa essere capitato a Pippo, comunque, la signora Giuliana sembra non avere dubbi: "Se fosse stato preso da un animale e ferito, il pavone al momento che viene attaccato, le piume della coda le lascia. Abbiamo battuto tutti i boschi della zona e non abbiamo trovato una piuma. Quindi per forza deve essere stato preso da qualcuno e rinchiuso".

Nel servizio, infatti, il giornalista Paolo Bertuccio spiega che i pavoni, per via della loro bellezza, sono ricercati come animali decorativi. Ma sono anche territoriali e hanno senso dell'orientamento. Di qui la speranza che Pippo possa ritrovare presto la strada verso casa.