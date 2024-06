Lucarelli e Apolloni condannati a 3 anni e 7 mesi per stupro di gruppo

12 giugno 2024 a

Sono stati condannati a 3 anni e 7 mesi di reclusione Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, i due giovani calciatori, ex tesserati del Livorno, accusati di violenza sessuale di gruppo su una ragazza americana di 22 anni. A deciderlo il gup di Milano Roberto Crepaldi al termine del processo con rito abbreviato in cui ci sono altri tre imputati. I fatti risalirebbero alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022, quando i calciatori avrebbero incontrato la ragazza in una nota discoteca di Milano.

Gli altri tre co-imputati, indagati a piede libero, che pur non avendo abusato dalla vittima sarebbero stati presenti in casa. consapevoli di quanto stesse accadendo, sono stati condannati invece a pene fino a 2 anni e 8 mesi. Secondo le pm Alessia Menegazzo e l'aggiunta Letizia Mannella, Lucarelli e Apolloni avrebbero palpeggiato e violentato in gruppo la ragazza approfittando della sua "incapacità psichica" dovuta all'assunzione di alcol, dopo averla portata in casa con la scusa di accompagnarla in auto alla sua abitazione.

I due calciatori sono stati arrestati l'8 febbraio 2023 dopo mesi di indagini della Squadra Mobile in cui sono stati acquisiti i video trovati nei cellulari dei ragazzi su quella notte. Poi sono stati messi ai domiciliari e sottoposti all’obbligo di dimora a Livorno con divieto di uscire di casa di notte. I due, dal canto loro, hanno sempre negato che si sia trattato di uno stupro di gruppo sostenendo invece che il rapporto fosse stato consensuale.