Brescia, disastro al ristorante: vomito e dissenteria. Cosa hanno servito al tavolo

Disastro dopo il ristorante. Mal di panica, vomito, dissenteria. La cena in un noto ristorante della Franciacorta, nel Bresciano, è finita con una intossicazione da salmonella per 35 dei 50 commensali. Tutta colpa, pare, delle uova andate a male e servite al tavolo.

Secondo quanto riporta Leggo che cita Brescia Oggi, giovedì 13 giugno," il giorno dopo la cena incriminata nel ristorante vicino Erbusco (Brescia), i 35 intossicati hanno presentato tutti gli stessi sintomi e sono corsi in guardia medica o al pronto soccorso, due sono stati addirittura ricoverati. La diagnosi è stata per tutti la stessa: salmonella. I controlli sono scattati anche per chi non ha presentato i sintomi, ora si dovranno seguire le terapie e la prassi sanitaria del caso".

Da parte sua il ristorante "si dice ignaro che la sua materia prima fosse contaminata e vuole vederci chiaro".

Pare che il contagio sia scaturito "da una partita di uova che ispezionata dalle autorità sanitarie ha presentato un difetto nell’imballaggio, che potrebbe aver causato l'avaria e il conseguente contagio dei commensali". Contaminato un lotto intero di uova che "sarebbe stato direzionato a più ristoranti nei giorni seguenti ma che, grazie all’intervento celere degli operatori di Ats, è stato immediatamente ritirato dal mercato", evitando altri disastri.