Meteo, piove sabbia in Italia? Ecco le ragioni del fenomeno e i rischi per la salute

In questi ultimi giorni il cielo di Roma, Firenze e Perugia si è tinto di giallo. Ma il fenomeno atmosferico sembra avere una spiegazione prettamente scientifica. Una tempesta di sabbia, infatti, è in arrivo sul nostro Paese. Una nuova nube di polvere desertica si sta pian piano espandendo sul Mediterraneo con elevati valori di trasporto in quota e PM10 vicino al suolo. La mappa, che deriva dai dati del satellite #Sentinel5P di #Copernicus, spiega come le aree di colore rosso sono quelle con elevata presenza di sabbia in atmosfera. Ogni anno, le tempeste di sabbia del Sahara sollevano milioni di tonnellate di polvere fine, che viaggiano migliaia di chilometri attraverso l'atmosfera prima di depositarsi in aree lontane dal loro punto di origine. Come, ad esempio, in Italia.

Questo fenomeno naturale, tanto suggestivo quanto pericoloso, porta con sé effetti contrastanti sulla salute umana e sull’ambiente. Le polveri sahariane, com'è prevedibile, possono causare o aggravare problemi respiratori come asma e bronchite. Ma non solo: possono anche trasportare microrganismi e metalli pesanti, aumentando i rischi per la salute.

I modelli previsionali stimano concentrazioni al Centro Nord fino a 2000 mg per metro quadrato quindi abbastanza elevata, sufficiente per tingere di rosso tutte le superfici, soprattutto le nostre auto. Tra domenica e l'inizio dell'entrante settimana correnti mediamente più occidentali dovrebbero portare cielo più terso e pulito. Secondo le previsioni di 3bmeteo, tra sabato 22 e domenica 23 giugno ci sarà una graduale dissipazione delle polveri a iniziare dalle regioni settentrionali e occidentali.