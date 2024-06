Palermo-Sciacca, terrificante schianto in auto: morta madre di 20 anni e figlio di 16 mesi

23 giugno 2024 a

Una tragedia alle porte di Palermo: una madre di 20 anni e il figlio di soli 16 mesi sono morti in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno, alle 3.45 del mattino.

Lo schianto è avvenuto all'altezza di Giacalone sulla Palermo-Sciacca. Nello schianto, che ha coinvolto soltanto una Fiat Punto, ferita anche altre due donne, che si trovano ora ricoverate, una in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la madre al volante aveva un tasso alcolemico fuori norma, insomma era ubriaca.

A perdere la vita sono state Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah. Sulla vettura c'erano anche Miriam Janale, di 23 anni, e Chiara Irmana, di 21 anni. Tutte e due sono state ricoverate in ospedale, una in prognosi riservata. Il gruppo aveva trascorso la notte a Palermo e stava tornando verso Partinico. L'Anas ha chiuso temporaneamente al traffico la strada, tra le uscite di Altofonte e Giacalone, per consentire alle forze dell'ordine i rilievi e per liberare la carreggiata dai detriti e dall'auto distrutta.