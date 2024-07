Bologna, 37enne "violentata per un'ora da tre ragazzi": si lancia dalla finestra per salvarsi

03 luglio 2024 a

Prima è stata attirata in un appartamento nel centro di Bologna con il pretesto di consumare della cocaina e poi è stata sequestrata e stuprata a turno da tre ragazzi. È ciò che è accaduto a una 37enne di origini somale che, per riuscire di sfuggire ai suoi aggressori, si è buttata dalla finestra. Ed è caduta a terra fratturandosi il bacino, oltre a varie lesioni. Il fatto risale all'alba dello scorso 29 maggio. Come riporta il Corriere, i carabinieri, dopo le indagini, hanno arrestato i presunti responsabili: un ragazzo di 22 anni, italiano, proprietario della casa, e due tunisini di 17 e 18 anni.

Proprio da quel volo di quasi sei metri per fuggire che hanno attirato l'attenzione dei vicini sono partite le indagini che han portato agli arresti dei tre ragazzi. Prima le urla della donna e poi il rumore della caduta hanno attirato l'attenzione di alcuni vicini, che hanno subito chiamato i soccorsi. La 37enne, con varie fratture su tutto il corpo, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore: la donna è tuttora ricoverata ma si rimetterà, spiega l'Arma.

Le ordinanze di custodia, emesse sia dal Tribunale ordinario che da quello per i minorenni, sono state eseguite martedì 2 luglio. Il 22enne, un disoccupato di origini piemontesi, è stato rintracciato nella provincia di Pesaro e Urbino. Il 17enne era ancora a Bologna mentre il 18enne è stato fermato nel milanese, a Sesto San Giovanni. Tutti e tre hanno precedenti di polizia, principalmente per reati contro la persona. I due maggiorenni sono finiti in carcere, il 17enne all'Istituto penale minorile. In base agli accertamenti effettuati, i carabinieri escludono che i tre abbiano agito in altre occasioni così come accaduto lo scorso 29 maggio: "Non abbiamo motivo di ritenere che cosa possa essersi ripetuta nel tempo e accaduta ad altre persone", spiega Rosati.