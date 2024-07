Giacomo Bozzoli, "chi lo ha aiutato in Marocco". E spunta un video: il cerchio si stringe

08 luglio 2024 a





La polizia spagnola ha riferito alle autorità italiane di avere i fotogrammi di un video delle telecamere interne di un resort di Marbella in cui si vede Giacomo Bozzoli il 30 giugno scorso. L'uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio Mario. La procura di Brescia, che attraverso rogatorie ha chiesto l'acquisizione delle immagini, aspetta di visionare il filmato. Si tratta della prima prova concreta dopo le parole della receptionist dello stesso resort spagnolo che alle forze dell'ordine ha detto di aver riconosciuto il 39enne bresciano latitante da una settimana.

In attesa di ricevere le immagini delle telecamere a circuito chiuso degli alberghi di Cannes e Marbella dove è stato registrato il documento di Bozzoli, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire eventuali spostamenti interni in Spagna e Francia da parte dell'uomo che con la compagna e il figlio ha trascorso una decina di giorni tra Cannes, Valencia e Marbella. Non si esclude che possa essersi imbarcato su una nave dopo essersi liberato della Maserati Levante usata per lasciare l'Italia. E sulla quale la compagna non ha saputo dire nulla. Bozzoli, che durante il processo iniziò con queste parole il suo esame: "vorrei dire che io dirò tutta la verità perché io sono innocente, e dirò solo la verità", è quindi ancora latitante all'estero.

"Ecco la Maserati di Bozzoli": la nave e la fuga, dove sta andando

Intanto proseguono le ricerche delle forze dell'ordine. Dopo la Francia e la Spagna, Bozzoli potrebbe essere scappato in Marocco. Marbella si trova di fronte alle coste del Nordafrica: in traghetto ci vogliono poche ore per passare da un continente all'altro. Ma soprattutto, da Marbella, in un'oretta si arriva a Gibilterra. E da lì di ore di navigazione non ne servono neanche due per espatriare. E di traghetti, navi mercantili e metodi per arrivare sull'altra sponde ce ne sono davvero tanti, soprattutto per chi ha una grande disponibilità economica (come Bozzoli) o magari un'auto da lasciare come garanzia. Per questo non si esclude che possa essersi imbarcato per il Marocco e lì prenderlo potrebbe essere davvero complicato.