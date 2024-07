Meteo, quando finisce il caldo infernale: la data da segnare

09 luglio 2024 a

Allerta meteo per il caldo. Bollino rosso in 7 città italiane da giovedì 11 luglio: si tratta di Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. È quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore per l’estate 2024 del Ministero della Salute. Il bollino rosso (livello tre) "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Sempre giovedì è previsto il bollino arancione ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara, Torino, Verona, Viterbo.

Bollino giallo a Bari, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Palermo, Reggio Calabria e Venezia. Bollino verde solo a Cagliari, Genova e Napoli. Ma quando finirà questa ondata di calore. A quanto pare sarà necessario attendere qualche giorno. Nel fine settimana infatti si assisterà a un lieve cedimento dell'anticiclone solo sul bordo settentrionale, il che potrebbe portare a qualche fenomeno da instabilità al Nord Italia. Situazione invariata sul resto d'Italia con sole caldo molto intenso. Insomma, se al Nord la situazione migliora, al Sud invece a quanto pare tutto resterà invariato. E c'è da scommetterci su: le spiagge saranno prese d'assalto.