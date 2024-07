Salento, la denuncia di una 12enne: "Violentata da un animatore del villaggio turistico"

13 luglio 2024 a

a

a

Una 12enne ha denunciato un animatore di un villaggio turistico sul litorale adriatico per averla violentata. La ragazza di origini laziali era in vacanza in Salento con la propria famiglia. L'episodio risale a mercoledì 10 luglio, quando la giovane si è confidata con la madre e la zia alle quali ha raccontato i presunti abusi. Il racconto della ragazzo è ora finito al vaglio dei carabinieri di Melendugno.

Dopo aver ascoltato la confessione, i familiari della bambina hanno richiesto subito l'intervento del personale medico per accertare che i dolori da lei avvertiti fossero compatibili proprio con un rapporto sessuale. Come riporta Repubblica, i sanitari hanno così preso in cura la giovane e l'hanno poi accompagnata nell'ospedale più vicino dove è immediatamente scattato il cosiddetto "protocollo rosa". Oltre alle prime cure, alla razza è stato fornita anche assistenza psicologica. Una volta terminate le cure, la ragazza è stata accompagnata dai genitori in caserma per consentire agli investigatori di avviare gli accertamenti. Le forze dell'ordine, dal canto loro, hanno acquisito i nastri delle telecamere di videosorveglianza del villaggio turistico. Dalle immagini dei filmati si possono infatti recpure frame indispensabile per capire quanto è davvero accaduto.

Oltre alla ragazzina, sarà anche interrogato il componente dello staff dell’animazione finito nel mirino degli inquirenti. Sono stati sequestrati gli indumenti intimi della ragazzina e altri oggetti per effettuare degli accertamenti in laboratorio mentre la 12enne è ritornata in ospedale per continuare il percorso di assistenza nella “stanza rosa” insieme agli psicologi di un centro antiviolenza.