Napoli, assalto in pieno giorno al Suv Porsche: terrore e immagini sconcertanti, il video

16 luglio 2024 a

a

a

Scene da Far West in quel di Napoli. Un uomo armato di pistola ha assaltato un Suv Porsche per rubare un orologio prezioso dal valore di migliaia di euro e il cellulare. Lunedì 15 luglio, intorno alle 13:30, un uomo armato in sella a uno scooter ha messo a segno una rapina fuori dall'Università di Monte Sant'Angelo. Curiosamente, a due passi dal luogo della cerimonia tra il governo e il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio dove era presente anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Al momento della rapina, la strada era semi deserta. Il malintenzionato, in moto e con il casco nero in testa, ha intimato al proprietario del Suv di aprire la portiera gettando sull'asfalto orologi in oro e smartphone. Subito dopo, il rapinatore è fuggito con lo scooter contromano in tangenziale. Una studentessa, appena uscita dalla lezione universitaria, ha ripreso tutto con il cellulare. E il video è diventato virale sui social.

Pestato dai borseggiatori mentre va a fare la chemio? Follia a sinistra: attaccano chi denuncia

"Altro che Far West. Forse neanche lì non si vedevano scene così violente. Un assalto alla diligenza in pieno giorno poi e davanti a un’università. Qui prima o poi ci scappa il morto - ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli -. Qualche brutto ceffo che preso dal panico, dalla furia, o sotto l’effetto di stupefacenti preme il grilletto oppure qualche vittima che muore di crepacuore. Cosa viene dopo il rosso? Perché il livello d’allarme ha superato quel colore e questo è chiaro. A Napoli ancora una volta - ha poi aggiunto - gli automobilisti sono vittime della criminalità violenta".