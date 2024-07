Matrimonio, tutto pronto per il sì ma... Chi trova la sposa all'altare, la scoperta choc

16 luglio 2024 a

a

a

In un mondo in cui ci sposa sempre meno e in cui si fa sempre più fatica a trovare la cosiddetta anima gemella, c'è chi non vuole rinunciare al sacro vincolo del matrimonio e decide di convolare a nozze anche senza partner. Nessuno scherzo, solo la disperazione di una donna sola. La storia surreale arriva dalla Valle d'Itria, in Puglia.

Il ricevimento è stato organizzato minuziosamente, nei minimi dettagli. L'arrivo con la macchina d'epoca, l'abito bianco ed elegante, i fiori, la chiesa, gli addobbi. Era già tutto pronto per il grande sì, peccato però che il no del futuro sposo sia arrivato prima ancora del matrimonio. E così a quel ricevimento non si è presentato nessun invitato, nessun testimone, nessuna amica pronta a prendere il bouquet. Niente foto e niente sorrisi. Solo imbarazzo e desolazione per la sposa rimasta sola sulla navata. A fermare la donna è stato il parroco, che con tono amareggiato le avrebbe detto: "Non è venuto nessuno, torni a casa". Ma come è potuto succedere? Come riportato da Repubblica, un uomo nella vita della donna ci sarebbe, ma i due si sarebbero lasciati. Tanto che lui l'avrebbe perfino diffidata. La donna, insomma, aveva voluto credere in un lieto fine, ma poi ha dovuto fare i conti con la realtà.