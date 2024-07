A4, maxi-schianto nel giorno del grande esodo: 1 morto, 17 feriti. Code infernali

20 luglio 2024 a

Un terribile incidente si è verificato sull'autostrada A4, all'altezza di Padova Est, poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 20 luglio, una delle prime giornate del grande esodo estivo, contraddistinta dal "bollino rosso", indice di elevata probabilità di lunghe code in autostrada. L'incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante e sette auto, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 17, alcune delle quali in condizioni gravi. La dinamica e le cause dell'incidente sono attualmente al centro dell'indagine condotta da parte della Polizia Stradale.

A causa della complessità dell'evento e dei soccorsi, l'autostrada è stata chiusa in direzione Milano, con tutti i disagi derivanti per la serrata obbligata. Il personale di Concessioni Autostradali Venete ha lavorato intensamente per riaprire almeno una corsia, ma l'accesso all'A4 rimane sconsigliato per chi è diretto verso Padova e Milano. Nel frattempo, è stata attivata la procedura di assistenza agli automobilisti bloccati, con la distribuzione di bottiglie d'acqua refrigerata. Anche il volontariato di protezione civile è stato coinvolto per supportare le operazioni.

La carreggiata in direzione Trieste, temporaneamente chiusa per permettere l'intervento dell'elisoccorso, è stata riaperta. Tuttavia, in entrambe le direzioni si registrano lunghe code, che hanno raggiunto i 10 chilometri. Insomma, un vero e proprio inferno in autostrada.

Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla centrale di Padova e da Mira, sono intervenute per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti ed estrarre i feriti rimasti intrappolati negli abitacoli. Purtroppo, un medico del Suem ha dovuto dichiarare il decesso di una persona, dichiarata morta sul posto dello schianto, ancor prima del trasporto in ospedale. I feriti sono stati stabilizzati e trasportati nelle strutture grazie all'intervento di diverse ambulanze e dell'elisoccorso.

Durante le operazioni di soccorso, l'autostrada è rimasta bloccata in direzione Ovest. Sul luogo dell'incidente erano presenti il personale ausiliario dell'autostrada e la polizia stradale per coordinare i soccorsi e gestire il traffico. L'incidente, avvenuto alle 11.50 e ha coinvolto più veicoli al chilometro 365 ovest, in direzione Milano. Concessioni Autostradali Venete ha comunicato la chiusura delle entrate per il traffico diretto verso Padova, Bologna e Milano.

Lo schianto si è verificato nei pressi dello svincolo per la A13 Bologna, in territorio di Vigonza, provincia di Padova. Sul posto stanno operando, oltre alla Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il Suem 118 e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre, che ha disposto l'interruzione del traffico su entrambe le carreggiate per favorire i soccorsi. Di conseguenza, il traffico è bloccato e le code raggiungono diversi chilometri sia in direzione Milano che Trieste.