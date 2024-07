Le Vele di Scampia orrende figlie dei Soviet

25 luglio 2024 a

In Italia abbiamo le Vele di Scampia, mentre L’Ondata è in Polonia. Il vento del post modernismo abitativo ha portato al naufragio della vivibilità, con il fallimento dei mega -agglomerati abitativi scritto nella storia, a partire dai famigerati casermoni d’epoca sovietica. L’ideologia e l’utopia si sono sgretolate e frantumate di fronte all’impossibilità di disciplinare e governare un sistema residenziale e sociale secondo i dogmi, piegando la realtà ai desideri e non viceversa, disumanizzando esigenze e ambizioni dei singoli. La rivoluzione bolscevica, che non a caso dopo le cannonate dell’incrociatore “Aurora” prese d’assalto un palazzo, quello d’Inverno, predicò e applicò il diritto alla casa per tutti (ricorda qualcuno?) e fece uno spezzatino delle residenze e delle dimore aristocratiche: a ognuno qualcosa, bastava arrangiarsi, e la forma era salva assieme al princìpio. Di fronte alla Piazza Rossa di Mosca un capolavoro architettonico ottocentesco venne trasformato negli ottantamila metri quadri dei magazzini Gum, dove tra una fontana interna e una volta stuccata, tra tanto squallore e incuria, potevi acquistare un pezzo di montone o un capo d’abbigliamento di finta plastica made in Urss, sempre che gli scaffali non fossero immancabilmente vuoti (..)



