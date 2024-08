Aereo, fermi per tre ore senza aria condizionata: "Ci porti la polizia a bordo", si scatena il caos

03 agosto 2024 a

a

a

Bloccati per tre ore in aereo senza aria condizionata: è l'incubo che hanno vissuto i passeggeri al termine di un lungo volo intercontinentale senza nemmeno poi ricevere delle spiegazioni in merito allo stallo. A denunciare il tutto una passeggera, che ha condiviso un video in cui i viaggiatori, evidentemente stanchi e provati, hanno deciso di chiedere l'intervento della polizia.

"Siamo partiti dal Madagascar ed eravamo diretti a Roma, ma era prevista una breve sosta a Verona che alla fine è durata tre ore - ha raccontato la passeggera -. Il viaggio era stato molto lungo, eravamo in aereo da oltre dieci ore e quando ci siamo fermati, per far scendere alcuni passeggeri e fare rifornimento, è stata spenta l'aria condizionata. La temperatura era molto alta, un bambino ha vomitato per il caldo e soltanto quando abbiamo protestato ci hanno detto che c'era un problema tecnico. Hanno aperto i portelloni per far circolare un po' d'aria ma ci hanno impedito di scendere".

Isola d'Elba, la spiaggia dove ombrelloni e sdraio sono gratis: ecco qual è

"Ci porti la polizia a bordo, è un obbligo il vostro", si sente dire a un passeggero sul volo a un membro dello staff. Un altro invece ironicamente dice: "Arrivavo a Roma a piedi in tutto questo tempo". I toni si sono alzati in pochissimo tempo e in molti, tra i passeggeri, hanno perso la pazienza.