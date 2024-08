Roma, borseggiatori fugge sui binari della metro: fermate tutte le corse

09 agosto 2024 a

Ancora caos nelle metropolitane romane. Una lite tra borseggiatori è finita con una fuga lungo le gallerie della metro. E, di conseguenza, con lo stop di tutte le corse lungo la Linea A per oltre mezz'ora. Ieri, intorno alle 19, è scattato l'allarme: è stata fermata la circolazione dei treni tra Termini e Battistini alla stazione Flaminio.

Una lite tra borseggiatori che poi è degenerata talmente tanto da indurre gli altri passeggeri a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Non appena hanno visto gli agenti, gli scippatori si sono dati alla fuga. Uno dei due, trovandosi tutte le vie d'uscita chiuse, avrebbe imboccato la galleria. Lo riporta il Messaggero.

L'uomo sui binari ha così fatto scattare il secondo allarme alla stazione Flaminio. I vigilantes hanno subito allertato il personale Atac che ha imposto lo stop ai treni. In supporto sono quindi intervenuti gli agenti della Polfer che hanno avviato le ricerche tra le gallerie della stazione seguendo le indicazioni dei testimoni che hanno visto il fuggitivo correre verso uno dei tunnel principali. Le ricerche nei cunicoli sono durate diversi minuti. Poi sono riusciti a intercettare il borseggiatore. Ma giusto il tempo di vederlo forzare una delle porte secondarie della stazione (le uscite di emergenza lungo i tunnel) e correre in direzione della strada esterna. Solo quando l'intero perimetro è stato perlustrato, è stato possibile dare l'ok per il ripristino della viabilità dei treni.