Meteo, svolta inaspettata: quando arrivano piogge e bombe d'acqua

L'ondata di caldo africano che sta interessando tutta l'Italia non sembra volersi placare. Anzi, a partire dal weekend si configura come l'ondata più estesa dall'inizio dell'estate. Ma oltre all'afa e all'umidità i cittadini dovranno confrontarsi con un altro fenomeno atmosferico: il temporale.

Le forti piogge dovrebbero verificarsi proprio nei giorni di Ferragosto. Dunque niente grigliate e pic nic all'aperto per quest'anno. Le regioni più calde, con picchi di 40 gradi, sono: Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia. Come riporta 3B Meteo, al nord le temperature massime saranno tra 33 e 37 gradi, al centro tra 34 e 39, come anche al sud. Domenica il grande caldo avvolgerà tutta l’Italia con massime fino a 38°C anche in Valpadana.

Nella giornata di lunedì 12 agosto la situazione sarà nel complesso stazionaria salvo un ulteriore aumento dell'afa mentre martedì 13 agosto sarà un'altra giornata di fuoco. Punte di 39/40°C potranno essere raggiunte anche in Toscana, Umbria e Lazio. Bollino rosso per Torino, Milano, Bologna, Bolzano, Firenze, Roma, Perugia.