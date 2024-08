Roma, il colpo dell'estate: bottino da un milione, chi c'era in casa

11 agosto 2024 a

Furto milionario in via Via Courmayeur, zona Camilluccia, a Roma nord. Ignoti si sono introdotti questa notte in casa di una coppia di pensionati rubando gioielli, oro e contanti per un valore di un milione di euro. I ladri sono riusciti a forzare una porta finestra dell’appartamento al terzo piano e una volta entrati hanno iniziato a rovistare in casa, tranne che nella camera da letto, trovando anche e chiavi della cassaforte.



I proprietari, che non si sono accorti di nulla, al loro risveglio hanno trovato la casa svaligiata ed hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto per i rilievi e le indagini le volanti e gli agenti del commissariato Ponte Milvio. I banditi, secondo quanto riporta il Corriere, questa volta hanno svaligiato l’appartamento di un ex giornalista parlamentare della Rai 85enne, e di sua moglie, 82 anni. Hanno ispezionato tutto l’immobile senza che i due anziani inquilini se ne accorgessero e hanno anche trovato la chiave della cassaforte dalla quale hanno prelevato gli oggetti di valore e il denaro in contanti. Poi la fuga rocambolesca. Non è la prima volta che i lati acrobati mettono a segno colpi pesanti. In tutta la Capitale è massima allerta per il rischio di nuovi colpi in arrivo.