Roma, l'indecorosa città di Gualtieri sotto i riflettori del mondo

12 agosto 2024 a

Ma dov’è finita la Grande Bellezza, quella che ha illuminato il mondo? C’è chi parla ormai di grande monnezza. Perché non comprendiamo l’immenso patrimonio che Roma è per l’Italia e per l’umanità? Con il Giubileo - che inizia fra quattro mesi - sarà sotto i riflettori di tutto il pianeta e potrebbe mostrarsi in tutto il suo splendore. Invece... Quando Carlo Verdone, nei giorni scorsi, ha dichiarato a un giornale che «Roma sembra il bagno a cielo aperto di un autogrill», ha detto quello che moltissimi pensano. «Dalla mia finestra» ha aggiunto «vedo i ragazzi, gli ubriaconi, i romani e i turisti che vanno dietro le macchine, gli alberi, le statue a fare pipì. È indecoroso. Che ci vuole, cara amministrazione, a mettere i vespasiani?». E i gabbiani o i cinghiali? Sono il «risultato di una città sporca». (...)

