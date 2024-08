Meteo, bollino rosso: caldo-killer, oggi l'allerta massima in queste città

14 agosto 2024 a

L'anticiclone africano continua a tenere sotto scacco le regioni mediterranee, inclusa l'Italia, portando condizioni di caldo opprimente e afoso, a tratti insostenibile. Fino a Ferragosto, e nei giorni immediatamente successivi, il caldo la farà da padrone, con temperature che toccheranno i 40 gradi al Sud, in particolare sul Tavoliere delle Puglie. Anche sulle Alpi, lo zero termico si manterrà elevato, oscillando tra i 4.200 e i 4.400 metri di quota.

Il ministero della Salute, considerati gli scenari, ha emesso un bollettino per le ondate di calore, segnalando 22 città italiane con allerta massima contrassegnata dal bollino rosso. Tuttavia, si intravede un possibile cambiamento delle condizioni meteo tra la fine della settimana e l'inizio della prossima, con un possibile calo delle temperature di circa 10 gradi.

Meteo, svolta inaspettata: quando arrivano piogge e bombe d'acqua

Per quel che riguarda le città bollino rosso, si passa dalle 19 del 13 agosto alle 22 di oggi, mercoledì 14 agosto. Eccole tutte:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Dunque, ecco le previsioni per Ferragosto. Nord Italia: Prevalentemente sereno o poco nuvoloso in pianura, con nubi in aumento sulle Alpi e l'Appennino, dove sono attesi rovesci diurni che potrebbero estendersi fino alla Liguria. Temperature stabili, con massime comprese tra 32 e 36°C. Centro Italia: Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con la possibilità di isolati acquazzoni durante il giorno sull'Appennino. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 34 e 39°C. Sud Italia: Giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa, salvo locali piovaschi pomeridiani sull'Appennino Campano e temporali in Sardegna. Le temperature massime oscilleranno tra 35 e 41°C.

"Il weekend più caldo dell'anno". Caronte colpisce ancora: le città da bollino rosso

Preoccupano anche le ore notturne, che continuano ad essere afose, caldissime, soprattutto nelle grandi città e lungo le coste, dove proprio l'afa aumenta con il calare del sole. Le temperature minime rimarranno spesso sopra i 25 gradi, in particolare lungo le coste del Sud Italia. Il clima, insomma, si rivela opprimente anche durante la notte, proprio quando le temperature dovrebbero dare un briciolo di sollievo.

Ma tra il weekend e l'inizio della prossima settimana è previsto l'arrivo di una perturbazione, piogge e temporali, accompagnati da un sensibile calo delle temperature. Un fronte proveniente dall'Atlantico potrebbe finalmente impattare con le nostre regioni meridionali, portando temporali e un abbassamento delle temperature che potrebbe ridurre il caldo di circa 10°C rispetto ai giorni precedenti, offrendo così il primo vero sollievo della stagione estiva. Se la tendenza venisse confermata dai fatti, potrebbe calare il sipario su questa infinita fase di caldo torrido.