Roma, il cafone nella fontana del parco della Mole Adriana: degrado e disgusto

Degrado romano, come sempre raccontato giorno per giorno dalla pagina social Welcomtofavelas. Ecco dunque un turista che si è tuffato nella fontana del parco della Mole Adriana, nei pressi di Castel Sant'Angelo.

Il video della "prodezza" del cafone è stato diffuso sui social, dove si vede l'uomo, insieme alla moglie, il quale indossando soltanto le mutande cammina, alza le braccia, dunque si tuffa di pancia nella fontana.

Ma non solo: dopo guarda in direzione di chi lo sta riprendendo e si spende in grassissime risate. Pessima idea: l'uomo infatti verrà identificato e sanzionato con una multa che potrebbe rivelarsi molto salata. Infatti, per idiozie quali quella di cui si è reso protagonista - si pensi al bagno nella Fontana di Trevi di un turista svizzero, lo scorso 4 agosto - la sanzione può arrivare anche a 550 euro. Insomma, mica bruscolini.