Rimini, 16enne drogata e violentata: un terribile sospetto dietro all'orrore

È stata drogata, stuprata e abbandonata in strada la ragazza di 16 anni che si è riuscita a mettersi in salvo chiamando il 112. Il terribile episodio si è consumto a Rimini. La minore è stata violentata da due uomini con cui si era organizzata per uscire la sera precedente.

Insieme i tre avrebbero assunto sostante stupefacenti e dopo aver abusato di lei, la coppia di delinquenti l'ha lasciata sola lungo una strada della città. La ragazza è stata trovata in stato di choc ed è stata trasportata immediatamente in ospedale per tutti glia accertamenti medici dove purtroppo sono stati confermati i sospetti di violenza sessuale. La giovanissima avrebbe spiegato ai sanitari e ai carabinieri di non ricordare cosa sia successo. Ma dietro a questa terribile violenza sessuale ci sarebbe una vera e propria organizzazione criminale ben collaudata.

Secondo i carabinieri e la Procura di Rimini il caso potrebbe non essere infatti isolato, ma rientrare in un diffuso fenomeno di prostituzione minorile, organizzato via web. L'accusa per i due uomini è di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne. La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo con le indagini affidate ai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani.