Lorena Paolini, il marito la trova in fin di vita: muore a 53 anni, lo strano segno sul collo

Roberto Tortora 21 agosto 2024

Inizialmente si era pensato ad un malore, ma ben presto il caso ha preso la forma dell’omicidio. Stiamo parlando di Lorena Paolini, casalinga di 53 anni di Ortona, trovata dal marito in fin di vita sul divano di casa e, in seguito, deceduta. La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo per omicidio. I soccorritori hanno notato un piccolo solco sul collo: a quel punto è stato richiesto l'intervento dei carabinieri e quello del sostituto procuratore Giuseppe Falasca che ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione, mentre l'ispezione cadaverica e è stata eseguita dal medico legale Cristian D'Ovidio prima che la salma venisse trasferita all'obitorio del policlinico di Chieti.

Il marito, Andrea Cieri, lo scorso 18 agosto ha trovato la moglie sul divano in condizioni critiche e ha chiamato il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Il sostituto procuratore Giuseppe Falasca ha già interrogato in caserma, due volte, diversi testimoni, a cominciare dai familiari della donna, madre di due figlie. L’autopsia verrà affidata giovedì al medico legale Cristian D'Ovidio che già ha effettuato una ispezione cadaverica nell'immediatezza del fatto. Le troupes televisive di Rai e Mediaset, che stanno seguendo live il caso, sono state tenute ad un centinaio di metri dalla casa della famiglia Cieri, perché uno dei familiari non ha voluto che l’abitazione venisse ripresa dalle telecamere. Al momento del fatto era presente una delle figlie della coppia. La casa si presentava in ordine e non sono stati rinvenuti elementi che facciano pensare ad un suicidio. Il paese di Ortona, intanto, è piombato nell’angoscia per la notizia, soprattutto nei luoghi frequentati dalla Paolini, dove i conoscenti della donna la ricordano come una persona serena e mite.